Global Times: США начать прямые переговоры с Россией без Украины ради завершения конфликта
2023-02-14 18:38
Издание Global Times опубликовало материал Фэй Сюэ о том, что США могут вмешаться в украинский конфликт, организовав прямые переговоры с Россией.
Автор статьи полагает, что Соединенные Штаты могут поступить так на следующем этапе ради получения быстрого результата.
Сюэ также отмечает, что украинские военные не получили преимущества в боевых действиях, несмотря на поддержку Запада.
По его мнению, что могут попытаться спасти положение ВСУ, которые вскоре потерпят поражение, организовав переговоры с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина