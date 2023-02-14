Издание Global Times опубликовало материал Фэй Сюэ о том, что США могут вмешаться в украинский конфликт, организовав прямые переговоры с Россией.

Автор статьи полагает, что Соединенные Штаты могут поступить так на следующем этапе ради получения быстрого результата.

Сюэ также отмечает, что украинские военные не получили преимущества в боевых действиях, несмотря на поддержку Запада.

По его мнению, что могут попытаться спасти положение ВСУ, которые вскоре потерпят поражение, организовав переговоры с Россией.