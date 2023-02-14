Упражнение «планка» снижает риск травм позвоночника

Ежедневное выполнение этого упражнения положительно сказывается на состоянии всего организма.

"Планка" недаром считается самым эффективным упражнением из всех существующих. Она не требует больших временных затрат и покупки специального снаряжения, но зато помогает быстро достичь желаемых результатов.

В процессе ее выполнения растягивается и расслабляется большинство мышц, снимается перенапряжение в теле, которое может спровоцировать стресс. В целом, это упражнение положительно сказывается на всей нервной системе.

Ежедневное выполнение "планки" поможет укрепить ягодичные мышцы, а также поперечные, прямые и косые мышцы живота. Кроме того, значительно снизится риск позвоночных травм, улучшится обмен веществ, повысится общая выносливость.

Это упражнение способствует улучшению осанки и подтягивает все тело. Оно помогает сделать движения более гибкими и плавными и усовершенствовать чувство равновесия.

"Планка" идеально подходит тем, у кого нет времени на полноценные тренировки и занятия спортом.