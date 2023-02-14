После смерти Грибоедова его не смогли похоронить в России
2023-02-14 18:56
Произведение Александра Грибоедова «Горе от ума» известно всем еще со школы. Но не се знают, что похоронен он не в России.
Грибоедов был дипломатом и погиб по время разгрома русской миссии в Тегеране. Его решили похоронить в Тбилиси.
В то время перевезти тело Грибоедова из Тегерана в Россию было проблематично. К тому же родственники его жены грузинской княжны Нины Чавчавадзе настояли на погребении в Тифлисе.
Сейчас могилы Грибоедова и Чавчавадзе являются одной из туристических достопримечательностей Тбилиси.
Опубликовано: Светлана Репина