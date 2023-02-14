Почти половина жителей Шотландии высказались за отделение от Великобритании

Если бы референдум о независимости Шотландии проводился сейчас, то за такое решение высказались бы 44% - не считая тех, кто не определился и не стал бы в нем участвовать .

Против проголосовали бы 56% – показывает опрос, проведенный независимой исследовательской фирмой Lord Ashcroft Polls. На референдуме 2014 года 55% избирателей проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства.

Власти Шотландии не могут провести новый референдум о независимости без согласия правительства в Лондоне, постановил Высокий суд Великобритании.

Преимущество противников независимости Шотландии над сторонниками сейчас составляет 12 процентных пунктов, а это значит, что оно даже выше, чем было на референдуме 2014 года, согласно опубликованному во вторник опросу.

Согласно исследованию, только 21% опрошенных согласны с позицией главы шотландского правительства Николы Стерджен о том, что в случае отсутствия согласия властей Лондона на проведение нового референдума следующие выборы в британскую палату общин следует рассматривать как настоящий плебисцит по этому поводу.