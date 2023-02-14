27-летнего звезду сериала Отчаянные домохозяйки Остина Мейджорса нашли мертвым в приюте для бомжей Лос-Анджелеса
2023-02-14 19:22
27-летнего американского актера Остина Мейджорса нашли мертвым в приюте для бездомных.
27-летнего комедийного актера Остина Мейджорса нашли без признаков жизни в приюте для бомжей Лос-Анджелеса, о чем сообщает "Starhit".
-
Близкие знаменитости характеризуют его как любящего, артистичного, доброго человека, который не мог нарадоваться своим успехам в кино.
Стражи порядка Лос-Анджелеса сообщают о том, что артист принял лекарство в большой дозе.
О том, как ныне покойный оказался в приюте для бездомных, добровольно ли принял препарат - покажет расследование.
Опубликовано: Наталья Гончарова