27-летнего звезду сериала Отчаянные домохозяйки Остина Мейджорса нашли мертвым в приюте для бомжей Лос-Анджелеса

2023-02-14 19:22

27-летнего американского актера Остина Мейджорса нашли мертвым в приюте для бездомных.

27-летнего комедийного актера Остина Мейджорса нашли без признаков жизни в приюте для бомжей Лос-Анджелеса, о чем сообщает "Starhit".

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    Близкие знаменитости характеризуют его как любящего, артистичного, доброго человека, который не мог нарадоваться своим успехам в кино.
     
    Стражи порядка Лос-Анджелеса сообщают о том, что артист принял лекарство в большой дозе.

    О том, как ныне покойный оказался в приюте для бездомных, добровольно ли принял препарат - покажет расследование.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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