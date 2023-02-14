Блащак: Польша окажет давление на союзников по поводу поставок F-16 Украине

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в Брюсселе, что необходимо оказать давление на союзников относительно поставок истребителей в Украину, сообщает TVP.INFO.

После заседания контактной группы по вооружению для Украины Блащак отметил, что у Варшавы мало возможностей в плане передачи боевых самолетов украинской армии.

"Это вопрос, который стоит уже много месяцев, фактически впервые он возник сразу после начала конфликта. Я думаю, что это требует - так же, как другие вопросы, другие поднятые темы, будь то танки Leopfrd или системы ПВО Patriot - также оказывать давление на союзников", - сказал Блащак.

Он добавил, что "Польша осознает, что потенциал Варшавы в этой области ограничен, потому что у нее всего 48 самолетов F-16".

"Но у союзников гораздо больший потенциал. Я думаю, что этот разговор также завершится положительными решениями, но на него нужно надавить", — отметил Блащак.



Министр добавил, что сегодня Норвегия присоединилась к коалиции стран, заявивших о передаче танков Украине. Осло отправит Киеву 12 машин, в том числе немецкие Leopard.