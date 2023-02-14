Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что падение временно подконтрольного киевскому режиму Артёмовска не будет иметь стратегического влияния на СВО.

14 февраля британское интернет-издание ВВС News сообщило, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если город Артёмовск в ДНР и падёт, это якобы не будет иметь стратегического влияния на исход специальной военной операции России на Украине.

Кирби добавил, что на данном участке фронта в последние пару дней подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продвинулись, но не ясно, падёт ли Артёмовск.