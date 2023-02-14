Украинские военные обучаются управлению танками Leopard 2 в Польше

Группа из 25 канадских военнослужащих находится в Польше, и уже началось обучение украинских экипажей эксплуатации танков Leopard, заявила во вторник министр обороны Канады Анита Ананд, которую цитирует The Brandon Sun.

"Канада будет продолжать помогать Украине, и поэтому мы отправили около 25 воненослужащих канадской армии в Польшу для обучения украинцев на танках эксплуатации танков Leopard 2", — сказала Ананд.

Она добавила, что все танки Leopard 2, которые Канада обязалась поставить, уже находятся в Европе.

Канадское объединенное оперативное командование (CJOC — Canadian Joint Operations Command) опубликовало в Twitter фотографии канадских солдат, которые вместе с польскими солдатами тренируют украинцев.

Общественный вещатель CBC сообщил во вторник, что канадские военнослужащие с базы в Манитобе вылетели в понедельник в Великобританию, где находятся с июля прошлого года. Канадская армия проводит обучение украинских солдат в рамках операции "Объединение".