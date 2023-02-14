Белый дом: Российские войска добиваются успехов в Бахмуте

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что даже если Бахмут займут российские войска, это не будет иметь стратегического значения, пишет Reuters.

"Мы смотрим на это каждый день, и, безусловно, правда, что россияне продолжают постепенно продвигаться туда. Я не могу предсказать, падет ли Бахмут… Даже если он падет, это не окажет стратегического влияния на общую ситуацию", - отметил Кирби.

На вопрос о сообщениях и предложениях официальных лиц США о том, что украинские войска не должны защищать город любой ценой, а вместо этого сохранять силы для весеннего наступления, Кирби заявил, что США не будут диктовать Украине условия.

"Владимир Зеленский очень четко дал понять, как он видит борьбу за Бахмут", - добавил Кирби.