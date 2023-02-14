14 февраля пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила, что Александр Лукашенко подписал Закон «Об основах гражданского общества».

Отмечается, что данным законом определяются особые формы взаимодействия государственных органов и субъектов гражданского общества, в частности, избрание делегатов Всебелорусского народного собрания, сбор и выработка предложений на обсуждение ВНС, участие в реализации его решений.

Помимо прочего, белорусский лидер подписал Закон «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений», определяющий универсальные основные цели и задачи политических партий, которые должны быть закреплены в их уставах наряду с иными, специфичными для каждой партии.

Также предусматривается изменение условий создания и деятельности политических партий: увеличивается минимальный порог численности учредителей (членов) с 1 000 до 5 000 человек, устанавливается обязательное наличие организационных структур во всех областях и Минске, а также не менее чем в ⅓ районов каждой из областей и не менее чем в ⅓ районов столицы Беларуси.

Кроме того, повышаются требования к республиканским и международным общественным объединениям, детализируются их права и обязанности. Республиканские объединения должны иметь организационные структуры во всех областях и столице Беларуси, международные - не только за рубежом, но и на территории белорусского государства.