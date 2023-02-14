В воздушном пространстве Румынии замечен шар-шпион

Министерство обороны Румынии сообщило во вторник, что объект, напоминающий метеозонд, был замечен в воздушном пространстве над юго-востоке Румынии, сообщает Reuters.

После наблюдения за объектом в его сторону были направлены два истребителя МиГ-21. Однако их экипажи не смогли подтвердить наличие воздушного шара, сообщили в министерстве. Однако сообщается, что объект летел на высоте 11 000 метров.

За последние дни американские военные сбили четыре летающих объекта, обнаруженных над территорией США и Канады. По данным Вашингтона, первый, уничтоженный 4 февраля, был китайским воздушным шаром-шпионом и частью широкомасштабной разведывательной кампании Пекина.

По данным Вашингтона, китайские воздушные шары-шпионы летали не только над США. На прошлой неделе высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил журналистам, что Пекин наблюдал с помощью воздушных шаров более чем в 40 странах на пяти континентах. Японские власти также сообщили, что в последние годы над страной были замечены подобные объекты.