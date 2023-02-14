Китайский завтрак: эксперты рассказали, в чем его отличие

Отправляясь в Поднебесную, о стандартном наборе, куда входят каша, омлет, яичница или бутерброды, лучше забыть.

В принципе, на завтрак китайцы кашу едят. Но не обыкновенную - с фруктами или ягодами. Они предпочитают переваренные крупы в воде: рис, пшено, кукурузу. Крупу варят до состояния киселя и добавляют ингредиенты - овощи, орехи, соевый соус и даже соленые огурцы.

Еще в меню по утрам в Поднебесной - хворост. Он представляет собой тонкие полоски теста, которые обжарили в большом количестве масла. Но без сахара - сладость дает соевое молоко, которым китайцы запивают мучное.

Ну, а как обойтись без тухлых яиц? Обычно они берут утиные, покрывают яйца смесью из извести, закапывают на несколько месяцев в землю, а затем выкапывают и едят.

Любят китайцы и рисовую лапшу. Подают ее с небольшим количеством бульона

А самая популярная утренняя еда - баоцзы. Это пирожки, приготовленные на пару - с разнообразной начинкой. Начинка может быть мясной или овощной.