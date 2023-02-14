Ученые утверждают: кошки тоже любят смотреть телевизор
Исследования показали, что домашние любимцы различают на экране людей и животных.
Доказано, что кошачьи свободно отличают по телевизору неодушевленные предметы от одушевленных. А животных и людей - от мультяшных персонажей.
Кошки воспринимают просмотр телевизионных программ как некую охоту. Завидев на экране птицу или мышку, они непременно пытаются прыгнуть и схватить добычу.
Исследования ученых показали, что пушистые питомцы очень любят движение на экране. Им особенно нравится смотреть спортивные соревнования и программы про своих сородичей.
Те животные, которые привыкли к просмотру телевизора, со временем начинают довольно вяло реагировать на него. Но периодически их интерес снова пробуждается, и они с удовольствием смотрят телепередачи вместе со своими хозяевами.
Опубликовано: Наталья Павлова