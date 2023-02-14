Ученые утверждают: кошки тоже любят смотреть телевизор

Исследования показали, что домашние любимцы различают на экране людей и животных.

Доказано, что кошачьи свободно отличают по телевизору неодушевленные предметы от одушевленных. А животных и людей - от мультяшных персонажей.

Кошки воспринимают просмотр телевизионных программ как некую охоту. Завидев на экране птицу или мышку, они непременно пытаются прыгнуть и схватить добычу.

Исследования ученых показали, что пушистые питомцы очень любят движение на экране. Им особенно нравится смотреть спортивные соревнования и программы про своих сородичей.

Те животные, которые привыкли к просмотру телевизора, со временем начинают довольно вяло реагировать на него. Но периодически их интерес снова пробуждается, и они с удовольствием смотрят телепередачи вместе со своими хозяевами.