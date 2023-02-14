Гурулёв: Польша готовится воевать против России

Депутат российской Госдумы, генерал в отставке Андрей Гурулёв заявил, что Польша готовится воевать против России.

Гурулёв озвучил свои теории на телеканале "Россия 1", а затем опубликовал их в Telegram. Депутат российской Думы утверждал, что как бы далеко не зашли российские войска, украинцы получат от своих союзников ракеты большей дальности.

Бывший генерал заявил, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны с США.

"К сожалению, мы сами воюем, а американцы руками, поляков и других стукачей", - сказал он.

Со своими подписчиками в Telegram он поделился наблюдениями о том, что Польша скоро вступит в конфликт.

"Тем временем Польша создает армию для "защиты от Западной Украины". Это факт - Польша размещает свои войска, вооружается, созывает резервистов, готовит армию. Для какой Западной Украины? Мы должны понимать, что в случае ослабления украинской армии второй эшелон НАТО готов пойти в бой против наших сил. К апрелю-маю они создадут ударные группы", - сказал генерал.

Депутат Госдумы заявил, что Россия сейчас должна обратить особое внимание на Калининград, который является ее "анклавом среди стран НАТО , а также на "защиту Беларуси".