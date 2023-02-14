Global Times: конфликт на Украине превращается в «кроличью нору» для США

Издание Global Times опубликовало интервью с научным сотрудником Китайской академии общественных наук Люй Сяном.

Он утверждает, что украинский конфликт превращается в «кроличью нору» для США, и военная помощь Соединенных Штатов может причинить вред им самим.

Сян считает, что Россия достигла своих целей на Украине, установив стабильный фронт к востоку от Днепра.

По его мнению, РФ способна пережить войну на истощение, а вот страны НАТО опустошили свои военные запасы и остались практически беззащитными.