Global Times: конфликт на Украине превращается в «кроличью нору» для США
2023-02-14 21:00
Издание Global Times опубликовало интервью с научным сотрудником Китайской академии общественных наук Люй Сяном.
Он утверждает, что украинский конфликт превращается в «кроличью нору» для США, и военная помощь Соединенных Штатов может причинить вред им самим.
Сян считает, что Россия достигла своих целей на Украине, установив стабильный фронт к востоку от Днепра.
По его мнению, РФ способна пережить войну на истощение, а вот страны НАТО опустошили свои военные запасы и остались практически беззащитными.
Опубликовано: Светлана Репина