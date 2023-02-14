Госпогранкомитет Беларуси: у границ республики собрано более 23 тысяч иностранных военных

Первый зампред Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Буткевич сообщил, что на данный момент у границ республики сосредоточено около 23,5 тыс. иностранных военных.

Он пояснил, что речь идет о вооруженных формированиях соседних государств, входящих в Евросоюз, а также Украины.

Самой многочисленной Буткевич назвал украинскую группировку, в которую входит порядка 17,2 тыс. человек. Далее следует Польша с 3,7 тыс. военных.

Глава ГПК обвинил соседние с Беларусью страны в ведении разведывательной деятельности, в том числе путем запуска беспилотников.