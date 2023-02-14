Резников: Украина готова отчитаться за каждую единицу западного оружия

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что ведомство готово дать отчет любому государству о полученном западном оружии.

Он уточнил, что Украина может назвать, в каком подразделении находится каждая единица переданного ей оружия.

Резников отметил, что Украина приглашает любую страну провести проверку батальона, где находится оружие, переданное этой страной.

Он также сообщил, что представил членам контактной группы НАТО доклад о том, как Украина использует информационные системы Альянса.