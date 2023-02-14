МИД Франции, Германии и Канады призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

"Немедленно покинуть страну" и воздержаться от поездок в Беларусь рекомендуют своим гражданам Франция, Германия и Канада, сообщает портал Interia.pl.

10 февраля Польша закрыла пограничный переход Бобровники-Берестовица, также закрыт пограничный переход Кузница-Брузги. Власти предупреждают о возможных дальнейших трудностях.

Министерство иностранных дел Франции в понедельник, 13 февраля рекомендовало своим гражданам "незамедлительно покинуть страну по суше через пограничные переходы с Литвой, Польшей или Латвией". В коммюнике отмечается, что границы с Литвой и Латвией открыты, но на границе с Польшей действует только один переход (для легковых автомобилей) - в Бресте.

Рекомендации аналогичного содержания опубликовали власти Германии и Канады.

"Все пограничные переходы с Украиной и польский погранпереход Кузница-Брузги закрыты . Погранпереход Бобровники-Берестовица на польской границе закрыт с 12 часов дня 10 февраля. Нельзя исключать дальнейшее кратковременное закрытие (других переходов). На границах с Литвой, Польшей и Латвией возможны дополнительные проверки", - говорится в сообщении МИД Германии.

Предыдущие рекомендации были выпущены Францией и Германией соответственно в апреле и марте 2022 года.

Канада опубликовала новую версию рекомендации 10 февраля, в день закрытия КПП Бобровники.