Rolling Stone: Трамп предлагает вернуть групповые казни, гильотину и ввести их телетрансляцию

Издание Rolling Stone сообщает, что Дональд Трамп предлагает вернуть запрещенные в США способы казни.

Источники издания отмечают, что речь идет о групповых казнях, расстрелах, повешениях, применении гильотины.

Не исключено, что Трамп выступит за введение телетрансляции таких казней. Сообщается, что он также предлагал организовать рекламу возвращения этих методов.

Издание получило комментарий представителя Трампа, который назвал эти данные «фальшивыми новостями от идиотов».