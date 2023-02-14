Заселяясь в номер, туристы обнаружили вместо лебедей из полотенец гигантское нечто

Огромное бесформенное нечто обнаружили российские туристы, когда заехали в свой номер в отеле на отдыхе.

Традиция персонала радовать гостей отелей с системой все включено лебедями из полотенец не нова. Но иногда работники гостиниц явно переоценивают свои творческие способности. Так получилось и на этот раз.

Так, российские туристы, зайдя в номер своего отеля, обнаружили на кровати гигантские фигуры из постельного белья, которые занимали почти все пространство кроватей.

Подписчики, увидев ролик, где было заснято это чудо, стали строить предположения, что это может быть. Кто-то называл фигуры динозаврами, другие анакондами и даже гусеницами.