Лукашенко рассказал, за что гендиректор «Белшины» оказался в следственном изоляторе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Сомина сообщил, что гендиректор предприятия «Белшина» находится в следственном изоляторе.

Лукашенко пояснил, что глава предприятия заключил с российскими партнерами невыгодный контракт на продажу крупногабаритных шин.

В частности, он предложил россиянам поставки продукции ниже себестоимости, хотя после ухода западных компаний с рынка цены на шины растут.

Лукашенко отметил, что в случае отказа от поставок продавец по контракту должен был выплатить огромную неустойку.