Байден предложил Вучичу вместе призвать Россию к ответу

Президент США Джо Байден направил сербскому коллеге Александру Вучичу телеграмму с поздравлениями по случаю Дня государственности Сербии.

В телеграмме американский лидер напомнил о сотрудничестве США и Сербии в сфере диверсификации источников энергии.

Он также предложил Вучичу вместе поддерживать украинский народ и призвать к ответу Россию за беспричинную войну против Украины.

Байден отметил, что США поддержат Сербию на пути вступления в ЕС и окажут содействия в диалоге по поводу Косово.