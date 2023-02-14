Байден предложил Вучичу вместе призвать Россию к ответу
2023-02-14 21:53
Президент США Джо Байден направил сербскому коллеге Александру Вучичу телеграмму с поздравлениями по случаю Дня государственности Сербии.
В телеграмме американский лидер напомнил о сотрудничестве США и Сербии в сфере диверсификации источников энергии.
Он также предложил Вучичу вместе поддерживать украинский народ и призвать к ответу Россию за беспричинную войну против Украины.
Байден отметил, что США поддержат Сербию на пути вступления в ЕС и окажут содействия в диалоге по поводу Косово.
Опубликовано: Светлана Репина