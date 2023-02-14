POLITICO: США отказались передать Украине большой дальности ATACMS

Официальные лица США недавно заявили киевским чиновникам, что у Вашингтона нет ракет большой дальности ATACMS для передачи Украине.

Как сообщает POLITICO со ссылкой на сообщения четырех человек, знакомых с деталями этих переговоров, во-первых, в Вашингтоне опасаются, что доставка ракет ATACMS (дальностью до 300 км) может истощить боеспособность американских военных и наносит ущерб готовности вооруженных сил США. Однако не только это мешает американцам поставлять Украине ракеты большой дальности.

Администрация Байдена также опасается, что Киев будет использовать эти ракеты для ударов по целям, расположенным на территории России, пересекая красную линию, проведенную Кремлем.

Пентагон частично оценивает свои запасы по тому, сколько оружия и боеприпасов, по мнению специалистов по планированию, ему может понадобиться для противостояния потенциальному противнику США.

Эти планы существенно не пересматривались с начала конфликта в Украине. Один американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщил POLITICO, что среди причин, по которым военные не решаются отправить ракеты ATACMS на Украину, является желание сохранить определенный уровень боеприпасов в запасах США.