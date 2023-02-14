Коровьи копыта и американцы: зачем они так делали, модный тренд или нет

В 1920-х годах американцы начали носить обувь с коровьими копытами, и связано это было с крупнейшим событием в Америке того времени – запретом алкоголя.

Запрет алкоголя длился с 1920 по 1933 год и был введён по нескольким причинам: уменьшение налогов, снижение уровня коррупции и преступности в США, улучшение здоровья граждан, решение других социальных проблем, создаваемых алкоголем.

В течение этого периода времени ни одной компании или лицу не разрешалось производить или импортировать/продавать алкоголь любого вида.

Однако люди были настолько зависимы от него, что находили способы обойти закон.

Главной проблемой были производители алкоголя, которые страдали от введения запрета. Большинство из них теряли прибыль, и они понимали, что нужно что-то делать, поскольку спрос на алкоголь в Америке был на рекордно высоком уровне.

Именно по этой причине производители алкоголя и даже преступные организации (такие как мафия) начали производить алкоголь в весьма отдалённых местах.

Правительство знало, что когда-нибудь кто-то решит производить и продавать алкоголь подпольно, поэтому оно решило должным образом подготовить все полицейские участки страны.

Те, кто тайно производил алкоголь, должны были проявлять большую осторожность, чтобы не выдать подпольные места. Именно поэтому многие из них начали носить коровьи копыта: полиция думала, что в отдалённой местности, где производился алкоголь, обитали только животные.

Однако в 1922 году эта тактика, используемая в основном мафией, была обнародована в статье, которая была опубликована в газете Evening Independent, подробно описывающей предназначение обуви с коровьими копытами.

Ходят слухи, что информация была продана СМИ другой преступной организацией, которая конкурировала с чикагской мафией в незаконном производстве алкоголя.



После 1922 года те, кто производил алкоголь в эпоху «сухого закона», были вынуждены придумывать новые способы обойти запрет. Главным местом, где в то время продавался алкоголь, были кабаки.

Это были подпольные частные клубы, которые в 1920-е годы в основном занимались продажей нелегальной продукции, такой как наркотики и алкоголь.



В начале 1930-х годов правительство осознало, что запрет алкоголя создаёт больше проблем, чем решает их, поэтому он был снят.