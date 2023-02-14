У парламента Швейцарии идет акция по обезвреживанию подозрительного автомобиля

Бундесплац в Берне, расположенный перед зданием парламента в швейцарской столице, окружен полицейским кордоном в радиусе нескольких сотен метров от здания Федерального собрания, сообщил портал 20minuten.

Там проходит масштабная полицейская операция, в том числе робот-сапер обезвреживает подозрительную машину. Задержан один человек.

Всем политикам удалось благополучно покинуть здание парламента, среди них был бывший президент Ги Пармелин, Виола Амхерд (вице-президент, глава министерства обороны) и командующий армией Томас Зюссли.

Полицейский робот-сапер осматривает "черную машину, припаркованную на Бундесплац". Автомобиль имеет швейцарские номера кантона Вале, его владелец "вел себя подозрительно", сообщает 20minuten.

Как написал в Твиттере журналист Филипп Буркхардт, бернской полиции удалось открыть две двери подозрительного автомобиля, но тем не менее доступ к Бундесплац будет оставаться заблокированным еще час или два.

Полиция кантона Берн подтвердила, что подозреваемый задержан.