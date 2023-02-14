WSJ: Огромные потери ВСУ по Бахмутом подорвали доверие Запада к Зеленскому

Американские журналисты пишут, что ВСУ теряют много людей, что подрывает доверие к Зеленскому.

Как пишет американское авторитетное издание The Wall Street Journal, Вооруженные силы Украины несут огромные потери в боях с российскими частями в Бахмуте.

Журналисты уверяют, что столь огромные людские потери подрывают доверие со стороны Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также о боях в Бахмуте высказался глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он заявил, что Бахмут, как настоящая мясорубка, продолжает перемалывать людей.

По заявлению Пригожина, не смотря на большие потери, каждый день в город подходят украинские подкрепления численностью 300-500 человек.