Рыболовы рассказали, как ловить карпа зимой

Такую рыбу как карп ловят в любой сезон, конечно, в зимнее время он ловится похуже, но поймать достойный трофей шансы также высоки.

Где искать карпа на водоёме:

Зимой карп предпочитает располагаться во всевозможных зимовальных ямах, овражках, канавках на дне водоёме.

В январе карп старается особо не передвигаться по водоёму, изредка выходя из своего местопребывания. Потому и январский вылов карпа следует вести именно на местах зимования карпа.

Карп вполне может располагаться на зимовку совместно с карасём, лещом, потому рыболову следует ожидать, что могут иметь место поклёвки и этих рыб.

При этом если на улице стоит слишком морозная погода, то поклёвки карпа будут намного хуже. Хорошая рыбалка на карпа получится в дни оттепелей, когда становится теплее, причём в период колебания погоды карп плохо клюёт.

Снасти для поимки карпа в январе:

Отправляясь в январе на ловлю, рыболову лучше взять зимние обычные удилища с поплавком. В это время рыболовы используют зимние удилища с кивком, но они менее эффективны при ловле карпа, нежели поплавковые.

Игра наживками особой роли не играет, сам карп берёт всегда приманку аккуратно, потому кивок ничем не сможет помочь и лучше использовать поплавок.

При этом следует помнить то обстоятельство, что карп весьма силён, потому удилище следует брать крепким. Леска берётся менее заметная, где-то в районе 0,18 миллиметров, крючки подойдут 3–4 номеров.

Наживки для поимки карпа:

Неплохой приманкой для ловли январского карпа будет служить мотыль, а опытные рыболовы всегда советуют насаживать его не по одному, а сразу несколько штук, таким образом, сам крючок станет менее заметным для карпа и он лучше будет клевать.

Кроме всего прочего, активно используются для январской наживки на карпа опарыши либо червяки, хотя достать их в зимнее время бывает проблематично. В использовании прикормки для вылова карпа в январе нет никакой необходимости.

Техника лова карпа в январе:

Как уже говорилось выше, карп является очень сильной рыбой, потому может активно сопротивляться.

Процесс по вываживанию не должен содержать в себе никаких резких рывков и движений, всё делается аккуратно, медленными темпами. При этом карпа следует измотать, но не стоит при этом расслаблять натяжение лески, она всегда должна быть натянутой, иначе возможен обрыв.