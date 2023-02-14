Врачи диетологи рассказали, от каких пищевых привычек лучше отказаться и не затягивая
2023-02-14 22:26
Пищевые привычки играют важную роль в жизни людей. Более того, во многих случаях они определяют не только самочувствие и внешность человека, но и его поведение.
Быстро едите и плохо пережевываете: Это приводит к ухудшению и замедлению процесса пищеварения и вздутию.
Часто перекусываете: Это приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому достаточно 2 перекусов на день.
Едите много сахара: Многие сахара и простые углеводы истощают поджелудочную железу.
Избыток глютена в рационе: Это нарушает состав кишечной микробиоты. Лучше ограничиться 1-2 небольшими кусками цельнозернового хлеба в день.
Употребляете много жаренного: Такая пища содержит корочку, которая является мощным канцерогеном.
Большие порции: Они чреваты растяжением желудка, перегрузкой ЖКТ.
Опубликовано: Ангелина Крент