Рыболовы с опытом рассказали о запахах, которые привлекают рыбу

Чтобы увеличить свои уловы, рыболовы стали прибегать к различным экспериментам, добавляя ароматизаторы в прикормки.

Ароматы, которые обычно привлекают рыбу:

аир - карп, линь, белый амур, красноперка;

анис - плотва, карась, лещ, уклейка;

банан - карп;

ваниль - карп, карась, лещ, густера, язь, плотва;

гвоздика - карп, лещ, плотва, уклейка и сазан;

карамель - линь, карась, лещ, плотва;

клубника - карп;

кокос - лещ, густера, плотва, линь, карась, карп;

кориандр - плотва, лещ, линь;

корица - лещ, густера, карась, сазан;

мед - карп, карась, линь;

пажитник - плотва, лещ, уклейка, линь, карась;

патока - лещ, карась, сазан;

тмин - плотва, лещ;

тутти-фрутти - карп, линь;

фенхель - плотва, уклейка;

чеснок - лещ, плотва, карась;

шафран - карп, линь, белый амур.

Очевидно, что одних запахов недостаточно - нужно знать, как и когда использовать приготовленную прикормку, но это основа, с которой должен начинать каждый рыболов.

Ароматизаторы добавляются к основе прикормки, приготовленной самостоятельно или купленной в магазине.

Если мы сопоставим предпочтения рыб и добавим нужный аромат в прикормку, успешная рыбалка нам гарантирована.