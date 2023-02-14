Reuters: США ищут российские финучреждения и банки для введения санкций

Агентство Reuters сообщает, что США пытаются найти российские банки и финансовые учреждения, чтобы ввести против них санкции.

Такую информацию озвучил руководитель управления Госдепартамента по координации санкций Джеймс О'Брайен.

По его словам, проводится работа, чтобы выяснить пути взаимодействия России с внешним миром.

Однако страны Евросоюза настроены на смягчение санкций, которые оказывают влияние на их экономику.