На Филиппинах репчатый лук стал местной валютой

Жители Филиппин привыкли добавлять лук практически в любое блюдо, поэтому сильный рост цен на этот популярный овощ, застал их врасплох.

Буквально в одночасье лук настолько подорожал, что его цена стала в три раза дороже мяса. Сегодня за килограмм лука на Филиппинах нужно выложить около 700 песо, что эквивалентно $18,8.

Одним словом, для рядового жителя этой страны продукт стал практически не доступен. Да и владельцы ресторанов вынуждены сократить закупки лука.

Причиной такого ажиотажа вокруг популярного продукта стали супертайфуны, которые Филиппины пережили в 2022 году. Разгул стихии практически уничтожил урожай репчатого лука.

Возник дефицит, который сделал луковицы практически второй местной валютой.

И если большинство простых филиппинцев еще как-то смогли пережить отсутствие овоща в рационе, то владельцам киосков с уличной едой, пользующейся большим спросом у туристов, приходится туго. Традиционные филиппинские блюда просто немыслимы без луковых соусов и заправок. Именно этот продукт придавал особый неповторимый вкус местным закускам.

Дошло до того, что луковицы на Филиппинах можно сейчас обменять на различные бытовые товары: посуду, технику, освежитель воздуха и т.д. Головки лука дарят на свадьбу и именины. Они стали атрибутом, доказывающим состоятельность их владельца.

Интересно, что в сложившейся ситуации быстро сориентировались контрабандисты, которые стали незаконно переправлять «новое золото» в страну.

Не отстают и иностранные туристы, которые везут в страну репчатый лук в надежде выгодно его реализовать.

