Ллойд Остин: Восемь стран намерены передать Украине танки Leopard 2

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил во вторник, что восемь стран намерены передать Украине танки Leopard 2, сообщает Reuters.

Остин отметил, что "группа стран, а именно Польша, Германия, Канада, Португалия, Испания, Дания, Норвегия и Нидерланды, совместно работают над тем, чтобы обеспечить Украину танками Leopard 2. Кроме того, США, Чехия и Нидерланды поставят более 90 танков Т-72.

В свою очередь, Великобритания дарит роту танков Challenger-2 и вместе с несколькими другими странами ищет возможность обеспечения Украины дополнительными боеприпасами

В конце января Германия согласилась на поставку Украине танков Leopard 2. По данным Минобороны в Берлине, Польша должна стать ведущей страной среди стран, поставляющих эту бронетехнику.

Великобритания к марту поставит Украине машины Challenger 2, а во Франции идет обсуждение поддержки Киева танками Leclerc. Польша также приняла решение передать Украине еще 60 танков семейства Т-72, ​​в том числе 30 PT-91 Twardy.