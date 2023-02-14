Ллойд Остин: Украина весной перейдет в контрнаступление

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался о действиях ВСУ в боях с армией России.

По словам главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, украинские войска весной будут переходить в контрнаступление.

Также во время заседания глав западных Минобороны он заявил, что Вашингтон поможет Вооруженным силам Украины в организации этого наступления.

"США ожидают начала украинского контрнаступления весной - американский министр обороны Остин", - пишет "Московский Комсомолец".