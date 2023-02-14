Суд Центрального района Минска осудил на 3,5 года тюрьмы белорусского миллионера Юрия Чижа

В Беларуси был вынесен приговор известному бизнесмену Юрию Чижу. Его приговорили к 3,5 года тюрьмы.

13 февраля в суде Центрального района Минска был оглашен приговор белорусскому миллионеру Юрию Чижу. Ранее он владел футбольным клубом "Динамо" из Минска.

Его приговорили к 3,5 года колонии. При этом направляться в исправительное учреждение бизнесмен не будет, так как к нему была применена амнистия из-за уже отбытого в СИЗО срока.

При этом отмечается, что сам Юрий Чиж планирует и дальше оставаться на территории Беларуси.