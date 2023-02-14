В Украине официально рассмотрят петицию о переименовании России в Московию

Петицию, поступившую на сайт президента Украины, о переименовании России в Московию, рассмотрят официально.

Петиция, поступившая на сайт президента Украины, о переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов, свидетельствуют данные ресурса.

В случае принятия петиции, будет заменено не только название "Россия", но и все производные, например "Российская Федерация" будет заменена на "Московскую Федерацию" и т.д.

Петицию внесли в конце ноября 2022 года. По правилам платформы, президент Владимир Зеленский должен дать официальный ответ на призыв граждан.