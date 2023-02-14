Историки объяснили, что помогло Таиланду единственному на юго-востоке Азии сохранить независимость

Этому на стыке 19-го и 20-го веков способствовала дружба страны с Россией и умение ее руководителей договариваться.

Во второй половине 19 -го - начале 20 века колониальная гонка между европейскими странами стала причиной того, что большая часть мира стала состоять из одних колоний. Эта тенденция коснулась всех континентов, кроме Антарктиды, пишет блогер Александр Снитовский на платформе Дзен.

Британия, Франция, Германия и иные мировые империи стремились заполучить владения в Африке и Азии. Но среди таких огромных европейских владений оставались и страны-исключения, которым удалось сохранить свою независимость.

В их числе - Сиам или Таиланд. То, что страна не стала колонией, и по сей день является предметом гордости ее жителей.

К началу 19-го века Сиам являлся доминирующей силой в Индокитае. Он полностью контролировал Лаос, установил с Вьетнамом протекторат над Камбоджой.

Главным своим врагом Сиам считал Бирму, с которой во второй половине 18 века вел ожесточенные и тяжелые войны. Но с приходом к власти династии Чакри бирманцам дали мощный отпор и положение в стране стабилизировалось.

Тайское государство (его называли Аютия, и Тхонбури, и даже Раттанакосин) шло на контакт и устанавливало с потенциальными колонизаторами торговые связи. Первыми на земли Сиама пришли португальцы, затем голландцы и французы.

К тому же географическое положение королевства было крайне выгодным для перекрестной торговли между европейцами, Китаем и Японией.

В начале 19 века на Юго-Восточную Азию стали поглядывать англичане и даже основали здесь свои опорные пункты. Но на тот момент главной целью Британии была Индия, при колонизации которой она вступила в войну с Бирмой.

Сиам в качестве цели для завоевания на тот момент ее мало заботил. Но англичане захотели привлечь королевство как возможного союзника.

Тайцы воздержались от конфликта, война с Бирмой для Британии завершилась победой и присоединением части ее территории. А с Сиамом - был заключен договор о разделе сфер влияния и неприкосновенности границ.

Чтобы усилить свои позиции, король Таиланда Рама V в 1897-ом предпринял затяжную дипломатическую поездку по Европе. Кроме Британии и Франции, он посетил Россию и Германию. Так он пытался получить дополнительных союзников и показать: Сиам не считает себя чьим-то врагом и готов к сотрудничеству.

У короля это получилось. Кроме союзника в лице России, король Рама V получил и настоящего друга. Российско-таиландская дружба началась в 1891 году, когда будущий император Николай II посетил Сиам.

Рама V принимал цесаревича Николая с почестями, предоставив ему возможность долго жить в Таиланде и пользоваться его дворцом. Россия действительно очень сильно помогла Сиаму и поддержала королевство в тяжелые моменты. Но главную роль в сохранении независимости на том этапе сыграла Германия.

Ее колониальная политика отвлекла внимание Британии и Франции, привела к их союзу. Затем началась Первая мировая, и в такой обстановке бывшим колониальным соперникам было уже не до Сиама.

Тем не менее, в 1907 году Сиаму все же пришлось отдать Франции две провинции Камбоджи, которые ранее ему оставили взамен на отказ от совместного протектората.

Но в целом Британию и Францию больше не интересовал захват данной страны. Сохранение независимости было для Сиама большим успехом. Можно сказать, что ему просто повезло, но все-таки немалую роль сыграло и умение сиамских правителей трезво оценить собственные силы и их готовность договариваться.