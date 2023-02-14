Китайское издание Global Times пишет, что западные СМИ продолжают хранить молчание, хотя материал Сеймура Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков» должен был стать настоящей сенсацией.

По мнению авторов статьи, это наглядно подтверждает, что журналист сделал правильные выводы.

GT уточняет, что Сеймур Херш – лауреат Пулитцеровской премии, весьма уважаемый журналист, который вдруг впал в немилость.

Но в целом в западной прессе практически не упоминаются результаты его расследования, причем это касается как европейских, так и американских СМИ.