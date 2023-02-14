Частые ошибки, которые многие хозяйки допускают на кухне каждый день

Многие привычные повседневные действия кажутся незыблемыми правилами. И никто не задумывается о том разумно это или нет. На самом деле ошибки в кухонном быту совершают если не все, то большинство людей.

Многие люди используют на кухне одну доску для нарезки совершенно любых продуктов. На самом деле должно быть три доски для разделки.

Одна для овощей, зелени, колбасных изделий, сыра. Вторая - для сырого мяса и птицы. Третья - для фруктов и хлеба. Можно прикупить и четвертую, она нужна тем, кто часто ест рыбу.

Один нож тоже нельзя использовать для всех продуктов. Для хлеба берется один нож, для овощей - другой, есть еще универсальный вариант и шеф-нож.

Последний нужен при разделывании мяса или для шинковки овощей. Универсальным режут колбасу, слабосоленую рыбу, сыр.

Нож с зубчиками хорошо нарезает свежий хлеб, мелкий нож пригодится для вырезания картофельных глазков.

Еще один момент - редкая смена кухонных полотенец, а это часто рассадник микробов. Стирать их надо не реже, чем раз в 3-5 дней, причем, отдельно от предметов одежды.

Также многие пользуются посудой с трещинами или сколами. В поврежденных участках тоже собираются микробы, поэтому такую посуду надо сразу выбрасывать.

Надо помнить и о том, как устроен холодильник. Верхние полки - самые холодные, если это однокамерный холодильник.

В двухкамерном они будут внизу. Это поможет правильно хранить продукты.

Многие заливают водой мясо, чтобы скорее его разморозить. Так создается хорошая среда для бактерий. Вкус мяса тоже ухудшается. Размораживать нужно медленно и в холодильной камере.