ООН обвинила США в незаконных санкциях против Ирана

В ООН заявили, что санкции Соединенных Штатов против Ирана являются незаконными.

Российское информационное агентство РИА Новости пишет о том, что в Организации объединенных наций осудили США./p>

Отмечается, что причиной для негатива в адрес Вашингтона стали санкции против Ирана. В ООН считают эти санкции незаконными.

"Законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права - ООН", - передает РИА Новости.