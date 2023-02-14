ООН обвинила США в незаконных санкциях против Ирана
2023-02-14 23:22
В ООН заявили, что санкции Соединенных Штатов против Ирана являются незаконными.
Российское информационное агентство РИА Новости пишет о том, что в Организации объединенных наций осудили США./p>
Отмечается, что причиной для негатива в адрес Вашингтона стали санкции против Ирана. В ООН считают эти санкции незаконными.
"Законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права - ООН", - передает РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира