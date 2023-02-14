Врачи рассказали, как правильно высыпаться ночью

Чтобы всегда чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно выполнять правило 90 минут.

В ночное время мозг человека проходит несколько стадий. Сначала начинается цикл поверхностного сна, далее - наступает глубокий сон, а затем снова поверхностный.

Продолжительность каждого цикла длится примерно 90 минут. И человек будет чувствовать себя бодрым и отдохнувшим после сна, только если проснется в конце одного из таких циклов.

Как выспаться и попасть в этот временной промежуток? Просто нужно рассчитать желательное время засыпания.

Например, если нужно вставать в 6.30 утра, то ложиться спать необходимо в 23.00 либо в 0.30. Только в этом случае сон принесет настоящую пользу организму.