Radio Free Asia: в КНДР тезок дочери Ким Чен Ына заставляют сменить имя

Radio Free Asia сообщает, что в Северной Корее заставляют сменить имена тех женщин, которых зовут так же, как дочь Ким Чен Ына.

10-летнюю дочь северокорейского лидера зовут Чжу Э. Всех дам в стране, которые носят это имя, заставляют поменять его.

Источники отмечают, что имя дочери Ким Чен Ына преподносится как признак высочайшего достоинства.

На изменение имени жительницам КНДР дали неделю. Сообщается, что это вызвало недовольство у общественности.