ООН: Санкции США против Ирана нарушают международное право

2023-02-14 23:33

ООН выступила с осуждением санкционной политики Соединенных Штатов против Ирана.

Санкции Соединенных Штатов Америки, которые долгие годы вводились против Ирана, могут нарушать международное право.

С таким заявлением выступила Организация объединенных наций, сообщает телеграм-канал российского информагентства РИА Новости.

"Законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права - ООН", - говорится в сообщении РИА.

Опубликовано: Николай Скира









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