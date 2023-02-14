ООН: Санкции США против Ирана нарушают международное право

ООН выступила с осуждением санкционной политики Соединенных Штатов против Ирана.

Санкции Соединенных Штатов Америки, которые долгие годы вводились против Ирана, могут нарушать международное право.

С таким заявлением выступила Организация объединенных наций, сообщает телеграм-канал российского информагентства РИА Новости.

"Законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права - ООН", - говорится в сообщении РИА.