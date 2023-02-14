ООН: Санкции США против Ирана нарушают международное право
2023-02-14 23:33
ООН выступила с осуждением санкционной политики Соединенных Штатов против Ирана.
Санкции Соединенных Штатов Америки, которые долгие годы вводились против Ирана, могут нарушать международное право.
С таким заявлением выступила Организация объединенных наций, сообщает телеграм-канал российского информагентства РИА Новости.
"Законность санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права - ООН", - говорится в сообщении РИА.
Опубликовано: Николай Скира