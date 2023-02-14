Экс-депутат Верховной Рады Олейник: после спецоперации Украина объединится с Россией и Беларусью

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что после завершения спецоперации Украина объединится с Россией и Беларусью.

Он отметил, что в Евросоюзе страну никто не ждет, там принимают ограничительные резолюции, например, запрещают развивать машиностроение.

Более того, Олейник считает, что именно Украина станет инициатором объединения с соседними постсоветскими странами.

По его мнению, это откроет возможности для развития промышленности, в том числе возобновления работы завода Антонова.