Британская Разведка: Войска РФ получили приказ начать полномасштабное наступление в Украине

Вооруженные силы Российской Федерации получили приказ о начале наступления на позиции ВСУ.

Как сообщает разведка Соединенного Королевства, российские подразделения, расположенные в Украине, получили приказ о полномасштабном наступлении.

При этом отмечается, что на некоторых направлениях не было сконцентрировано достаточно личного состава.

Также британцы утверждают, что подразделения ЧВК Вагнера постепенно добиваются успехов в Бахмуте, где идут тяжелейшие бои.