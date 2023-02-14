Британская Разведка: Войска РФ получили приказ начать полномасштабное наступление в Украине
2023-02-14 23:38
Вооруженные силы Российской Федерации получили приказ о начале наступления на позиции ВСУ.
Как сообщает разведка Соединенного Королевства, российские подразделения, расположенные в Украине, получили приказ о полномасштабном наступлении.
При этом отмечается, что на некоторых направлениях не было сконцентрировано достаточно личного состава.
Также британцы утверждают, что подразделения ЧВК Вагнера постепенно добиваются успехов в Бахмуте, где идут тяжелейшие бои.
Опубликовано: Николай Скира