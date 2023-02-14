Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» назвал себя создателем «фабрики троллей».

Российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что является создателем "Агентства интернет-исследований", которую называю "фабрикой троллей". Его ответ на запрос западных СМИ, вто том числе Spiegel и The Guardian, опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожина попросили ответить на вопрос, имеет ли он отношение к финансированию "Агентства интернет-исследований". Он ответил, что это агентство он лично придумал и долгое время возглавлял.

"Агентство интернет-исследований" упоминается в скандальном расследовании о вмешательстве России в предвыборную компанию в США.