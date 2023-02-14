ГУР Украины: Люди из близкого окружения Путина ведут тайные переговоры с Киевом
2023-02-14 23:42
Как сообщает украинская разведка, между Россией и Украиной идут тайные неофициальные переговоры.
По данным Государственного управления разведки Украины, между Российской Федерацией и Украиной идут тайные неофициальные переговоры.
Отмечается, что с российской стороны выступают некие "близкие к Путину" представители российской элиты, которые не поддерживают спецоперацию.
"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России". В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира