ГУР Украины: Люди из близкого окружения Путина ведут тайные переговоры с Киевом

Как сообщает украинская разведка, между Россией и Украиной идут тайные неофициальные переговоры.

По данным Государственного управления разведки Украины, между Российской Федерацией и Украиной идут тайные неофициальные переговоры.

Отмечается, что с российской стороны выступают некие "близкие к Путину" представители российской элиты, которые не поддерживают спецоперацию.

"Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники "великой России". В окружении Путина довольно много людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины", - говорится в сообщении.