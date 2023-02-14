Европарламент: Грузия может остаться без членства в ЕС из-за Саакашвили

Если Грузия хочет вступить в Евросоюз, она должна играть по правилам блока. Такое заявление сделал депутат Европарламента, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Он заявил, что нынешнее отношение к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили может повлиять на европейский статус страны.

Кубилюс отметил, что Грузия не выполняет рекомендаций Евросоюза, поэтому может не получить желаемого статуса в ЕС.

Европарламент ранее призвал власти Грузии проявить гуманность к Михаилу Саакашвили и позволить ему проходить лечение за границей.