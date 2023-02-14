The National Interest: контрнаступление России этой веной перечеркнет все достижения Украины
2023-02-14 23:57
Издание The National Interest опубликовало статью Брайана Болджера, который утверждает, что весеннее наступление российских военных перечеркнет все достижения Украины.
Он полагает, что вытеснить российские войска с Украины, а также из Крыма практически нереально.
Болджер пишет, что украинские военные могут предпринять контрнаступление, чтобы успокоить западные СМИ.
Однако такие действия украинской армии только усилят российские атаки на инфраструктуру страны.
Опубликовано: Светлана Репина