The National Interest: контрнаступление России этой веной перечеркнет все достижения Украины

2023-02-14 23:57

Издание The National Interest опубликовало статью Брайана Болджера, который утверждает, что весеннее наступление российских военных перечеркнет все достижения Украины.

Он полагает, что вытеснить российские войска с Украины, а также из Крыма практически нереально.

Болджер пишет, что украинские военные могут предпринять контрнаступление, чтобы успокоить западные СМИ. 

Однако такие действия украинской армии только усилят российские атаки на инфраструктуру страны.

Опубликовано: Светлана Репина









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