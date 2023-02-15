Россия озабочена планами Японии по сбросы воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Сумаков выразил озабоченность по поводу планов Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Он отметил, что японская сторона не проводила консультации по этому вопросу с другими странами.

Чумаков рассказал, что ранее в Китае уже обратили внимание на опасность сброса воды с радионуклидами в океан.

По его словам, Японии следует допустить специалистов к проверке радиационной ситуации в районах сброса воды с АЭС.