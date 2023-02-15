Зеленский рассмотрит петицию о переименовании России в Московию
2023-02-15 00:46
Петиция о переименовании России в Московию, опубликованная на сайте офиса Владимира Зеленского, набрала 25 тыс. голосов.
Это означает, что теперь петиция должна быть официально рассмотрена президентом Украины.
Документ был создан в ноябре прошлого года. Он предусматривает переименование России в Московию, а Российской Федерации – в Московскую Федерацию.
Ранее депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Морозов заявил, что данная петиция вызывает только усмешку.
Опубликовано: Светлана Репина